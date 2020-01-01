Порекомендуйте разработчика и получите 35 000₽

Кого я могу порекомендовать?

В программе участвуют разработчики уровня Middle и Senior. С полным списком вакансий можете ознакомиться на нашем сайте. Пожалуйста, заранее предупредите кандидата о нашем звонке.

Для участия необходимо соблюдать 3 условия:

Найти специалиста самостоятельно Нашли не по готовому резюме, которое он разместил на сайте в поисках работы;

Навыки специалиста соответствует требованиям вакансии Внимательно ознакомьтесь с требованиями вакансии на нашем сайте

Кандидат должен пройти испытательный срок Успешно проработать в компании 3 месяца

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