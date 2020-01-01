Порекомендуйте разработчика и получите 35 000₽

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В программе участвуют разработчики уровня Middle и Senior. С полным списком вакансий можете ознакомиться на нашем сайте. Пожалуйста, заранее предупредите кандидата о нашем звонке.
Для участия необходимо соблюдать 3 условия:
- Найти специалиста самостоятельно
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Навыки специалиста
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