Вытяжка от History в подарок!

Приобретите комплект встраиваемой техники History, состоящий из варочной панели и духового шкафа, и получите в подарок вытяжку на выбор из следующего списка:ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤВытяжка History CI 65B1 FBG П; ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤВытяжка History CI 65B1 FIX П;ㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Вытяжка History CI 65B1 FBK П;ㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Вытяжка History CI 65B1 FWH П.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Акция продлится до 30 сентября
Подробное описание условий акции
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Акция действует до 31.08.2024 или пока товары и подарки есть в наличии.
Организатором акции является магазин электроники 05.ru
Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акции, в том числе сроков.
Организатор акции оставляет за собой право завершить акцию досрочно при продаже всех или части товаров, участвующих в акции.
Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.