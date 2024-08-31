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Вытяжка от History в подарок!

Приобретите комплект встраиваемой техники History, состоящий из варочной панели и духового шкафа, и получите в подарок вытяжку на выбор из следующего списка:ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤВытяжка History CI 65B1 FBG П; ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤВытяжка History CI 65B1 FIX П;ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Вытяжка History CI 65B1 FBK П;ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Вытяжка History CI 65B1 FWH П.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Акция продлится до 30 сентября

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Акционные товары 23 модели

Варочные панели газовые
Встраиваемые микроволновые печи
Духовые шкафы
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Духовой шкаф HiSTORY OE728L.FGR серый
+ подарок
37 990₽
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Духовой шкаф HiSTORY OE728L.FGR серый
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Духовой шкаф HiSTORY OE778B.RBG бежевый
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37 950₽
455
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Духовой шкаф HiSTORY OE778B.RBG бежевый
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307
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Газовая варочная панель HiSTORY HGG 643C FGR серый
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25 590₽
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Газовая варочная панель HiSTORY HGG 643C FGR серый
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C FBK черный
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18 750₽
225
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C FBK черный
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256
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C RBG бежевый
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21 390₽
256
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C RBG бежевый
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443
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FWH белый
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36 950₽
443
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Духовой шкаф HiSTORY OE778L.FWH белый
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C FIX серебристый
+ подарок
21 990₽
263
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 643C FIX серебристый
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378
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Духовой шкаф HiSTORY OE728B.FBK черный
+ подарок
31 550₽
378
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Духовой шкаф HiSTORY OE728B.FBK черный
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155
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Газовая варочная панель HiSTORY HGE 320C RBG бежевый
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12 990₽