Вытяжка от History в подарок!

Подробное описание условий акции

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Акция действует до 31.08.2024 или пока товары и подарки есть в наличии. Организатором акции является магазин электроники 05.ru Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акции, в том числе сроков. Организатор акции оставляет за собой право завершить акцию досрочно при продаже всех или части товаров, участвующих в акции. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой. Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.