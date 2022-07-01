Выгодный кредит на бытовую технику!

Подробное описание условий акции

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Не является публичной офертой. С 01.07.2022 г. и до особого распоряжения о прекращении акции покупатель получает возможность приобрести определенные товары в кредит по кредитным акциям «0-10-10», «0-12-12», «0-24-24» и «0-11-13» .

Кредит предоставляется АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 2766 от 27.11.2014;

Согласно условиям акции сроки кредита составляют

1) 10 месяцев; первоначальный взнос — 0%; переплата — 10%;

2) 12 месяцев; первоначальный взнос — 0%; переплата — 12%.

3) 24 месяцев; первоначальный взнос — 0%; переплата — 24%.

Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013.

Согласно условиям акции срок кредита составляет 13 месяцев; первоначальный взнос — 0%; переплата — 11%.

Организатор акции и продавец: магазин электроники 05.ru

Акция действует в розничных магазинах 05.ru.

Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий и сроков акции.

Акция действует только на товары в наличии.

Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.

АО «ОТП Банк» вправе отказать в предос