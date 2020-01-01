выгода для владельцев бонусной карты

Подробное описание условий акции

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Правила осуществления Акции 1. Общие положения 1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения Акции с 01.06.2024 г. (далее – «Бонусная программа»), условий Акций и другие необходимые условия. Акция проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 1.2. Организатором Акции является ИП Атаев Т.К. ИНН: 054523905003 ОГРНИП: 319057100078124. 1.3. Участники Акции обязаны самостоятельно знакомиться с Правилами и не получают отдельного уведомления об их изменении. 1.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников (далее – «Участники») с настоящими Правилами. 1.5. Акция проводится как во всех розничных Магазинах «Нольпятьру» так и в Интернет – магазине «Нольпятьру». 1.6. Вся актуальная информация о Акции размещается на Официальном сайте Магазина «Нольпятьру»: https://05.ru 2. Порядок и условия проведения Акции. 2.1. Правила Акции распространяются на продукцию бренда Apple (далее Товар). 2.2. Чтобы стать Участником Акции, покупатель должен использовать Бонусную карту для приобретения Товара, и произвести оплату наличными денежными средствами. В случае отсутствия Бонусной карты Покупатель может оформить ее на кассах Гипермаркета или в Интернет-магазине. 2.3. В случае заключения сделки купли – продажи между Организатором и Покупателем в соответствии с которой Организатор обязуется передать определенный товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить данный товар с использованием Бонусной карты, Организатор передает Товар за цену, указанную на ценнике с учетом Акции. 2.4. Каждые 3 месяца (январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь, октябрь-декабрь) среди участников Акции будет разыграно 5 000 бонусов на 5 участников. Количество бонусов зависит от стоимости Товара (5% от стоимости товара, но не более 1 000 бонусов на 1 участника). 2.5. Правила Акции не распространяются в случае заключения договора купли – продажи с рассрочкой платежа. 3. Прочие условия 3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 3.2. Организатор Акции имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.