Вы не забыли про бонусы?

Подробное описание условий акции

Нажмите, чтобы узнать условия

1.1.Участником бонусной программы 05.RU (далее – Программа) может стать любое физическое лицо – потребитель, который покупает товары и услуги непосредственно в розничном магазине 05.RU или в интернет-магазине www.05.ru, для личного, домашнего семейного использования (далее – Участник).

1.2.Участник программы может:

- накапливать Бонусные баллы за совершаемые покупки;

- оплачивать ими последующие покупки в розничном магазине и в интернет-магазине www.05.ru;

- получать уникальные специальные предложения о скидках на товары и услуги, а также уведомления о новостях и проводимых акциях.

1.3.Магазин 05.RU оставляет за собой право на внесение в одностороннем порядке изменений в условия Программы, в том числе на прекращение действия программы.

2.1.Для участия в программе необходимо: - Совершить покупку товара в магазине 05.RU или в интернет-магазине www.05.ru, и получить Бонусную карту (Бонусная карта выдается бесплатно). С этого момента держатель карты имеет возможность накапливать бонусные баллы. - Активировать Бонусную карту на странице активации www.05.ru/bonus/. После активации Бонусной карты держатель карты становится Участником Программы и получает возможность использовать накопленные Бонусные баллы для оплаты покупок.

2.2. Один Участник не может иметь более одной Бонусной карты.

3.1.Для каждого участника программы заводится персональный Бонусный баланс. Совершая покупки и участвуя в акциях Магазина 05.RU, Участник накапливает Бонусные баллы. Магазин 05.RU оставляет за собой право: - определять размер бонусных баллов, которые будут начислены за покупку того или иного товара или услуги; - определять товары и услуги, за покупку которых производится начисление бонусных баллов. За состоянием Бонусного баланса Участник может следить в своем личном кабинете на сайте www.05.ru.

3.2.Бонусный балл – единица учета скидки на будущую покупку. Бонусными баллами можно оплатить покупку из расчета 1 бонусный балл = 1 рубль. Магазин 05.RU оставляет за собой право определять товары и услуги, покупку которых можно оплатить бонусным баллами.

3.3.Накопление Бонусных баллов доступно как при совершении покупок в розничном магазине 05.RU, так и в интернет-магазине www.05.ru.

3.4.Оплата товаров Бонусными баллами доступна как в магазине 05.RU, так и в интернет-магазине www.05.ru.

3.5.Бонусные баллы начисляются на Бонусный баланс сразу после совершения покупки.

3.6.Использовать Бонусные баллы можно через 15 дней после их начисления, если магазином не был установлен более ранний срок их активации, при условии что Бонусная карта была активирована (см. пп. 2.2.), за исключением случаев: - когда Участник совершает покупку в кредит или в рассрочку; - когда для товара или услуги не предусмотрена возможность оплаты бонусами.

3.7.Минимальная сумма Бонусных баллов, которая может быть использована для оплаты покупок, составляет 200 бонусных баллов. Максимальная сумма ограничена Бонусным балансом Участника.

3.8.В случае отсутствия начислений Бонусных баллов на бонусном балансе Участника в течение 180 календарных дней подряд, неиспользованные Бонусные баллы автоматически списываются.

3.9.В случае возврата либо обмена товара Бонусные баллы, начисленные за совершение покупки данного товара, списываются, а Бонусные баллы, использованные для оплаты данного товара, возвращаются на Бонусный баланс. В случае передачи товара на гарантийное обслуживание в Магазин 05.RU Бонусные баллы, начисленные за совершение покупки данного товара, временно списываются с Бонусного баланса до завершения гарантийного ремонта. При возврате товара из гарантийного ремонта Участнику списанные Бонусные баллы вновь начисляются на его Бонусный баланс. В случае принятия решения о списании товара, переданного на гарантийное обслуживание, Бонусные баллы, начисленные за совершение покупки данного товара, списываются, а Бонусные баллы, использованные для оплаты данного товара, возвращаются на Бонусный баланс. Если на момент списания Бонусные баллы, начисленные за совершение покупки, были использованы для оплаты других покупок, а остаток на Бонусном балансе меньше суммы списания, то на Бонусном балансе образуется отрицательный остаток на соответствующую разницу.