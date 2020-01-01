Вместе вкусно и полезно!
Щедрая акция от Китфорт!
Кулинарные шедевры можно совместить с пользой свежевыжитого сока. Покупая планетарный миксер Kitfort КТ-3015 (3 в 1), соковыжималка Kitfort КТ-1116 в подарок.
Количество подарков ограниченно.
Дарим полезные подарки!
Кулинарные шедевры можно совместить с пользой свежевыжитого сока. Покупая планетарный миксер Kitfort КТ-3015 (3 в 1), соковыжималка Kitfort КТ-1116 в подарок.
Количество подарков ограниченно.
Дарим полезные подарки!
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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