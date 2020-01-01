Тепло в каждом доме!
За окном холода, пришло время обогреваться!
Комплект из обогревателя, шасси и блока управления от бренда Electrolux по цене обогревателя.
Торопитесь сделать удачную покупку!
Комплект из обогревателя, шасси и блока управления от бренда Electrolux по цене обогревателя.
Торопитесь сделать удачную покупку!
Акция продлится до 31 декабря
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9 950₽
12 540₽