Тепло в каждом доме!

Подробное описание условий акции

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Организатором акции является магазин электроники "05.RU".

Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акции, в том числе сроков.



Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.

Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.