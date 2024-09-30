Техника для будущих талантов

даркстор
быстрая доставка продуктов
доставка за 30 минут
доставка продуктов
Каспийск
махачкала
Каспийск
махачкала
Перейти
Магазины
Доставка и оплата
Условия возврата
Бонусы
Акции
Бренды
Бизнес с 05.ru
Вакансии
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Apple
Samsung
Xiaomi
TECNO
Infinix
Honor
POCO
Realme
Все смартфоны
Показать всё
Аксессуары для гаджетов
Аксессуары для телефонов
Аксессуары для планшетов
Аксессуары для смарт-часов
Аксессуары для наушников
Аксессуары для фото- и видеокамер
Зарядные устройства и кабели
Карты памяти
Кольцевые лампы
Показать всё
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Apple
Samsung
Xiaomi
Huawei
Amazfit
Garmin
Смарт-часы
Детские умные часы
Фитнес-браслеты
Все смарт-часы и фитнес-браслеты
Показать всё
Планшеты
Apple
Samsung
Xiaomi
Huawei
Lenovo
Бюджетные
Все планшеты
Показать всё
Наушники
TWS
Беспроводные
Проводные
Накладные
Показать всё
Кнопочные телефоны
Nokia
F+
BQ
Philips
teXet
Все кнопочные телефоны
Показать всё
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
Компьютерная техника
Комплектующие
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Накопители HDD
Накопители SSD
Корпуса
Кулеры и системы охлаждения
Блоки питания
Вентиляторы для корпуса
Звуковые карты
Приводы
Термопаста
Контроллеры
Аксессуары для систем охлаждения и компоненты для СВО
Показать всё
Ноутбуки
Все ноутбуки
Apple Macbook
Игровые ноутбуки
Ноутбуки 17''
Ноутбуки 15''
Ноутбуки 13"
Сумки для ноутбуков
Зарядные устройства и блоки питания
Подставки для ноутбуков
Показать всё
Периферийные устройства
Клавиатуры
Мыши
Коврики для мышей
Компьютерные наушники
Микрофоны
Веб-камеры
USB хабы
Аксессуары для наушников и гарнитур
Комплекты клавиатур и мышей
Аксессуары для ноутбуков
Кабели и переходники
Графические планшеты
Показать всё
Компьютеры 05.ru
Игровые
Офисные
Показать всё
Моноблоки
Неттопы
Моноблоки iMac
Показать всё
Мониторы
Мониторы игровые
Мониторы 2K
Мониторы 4K
Мониторы изогнутые
Все мониторы
Показать всё
Устройства хранения данных
USB Flash Drive
Внешние HDD накопители
Внешние SSD накопители
Внешние приводы
CD, DVD диски для записи
Картридеры
Аксессуары для винчестеров
Показать всё
Проекционное оборудование
Проекторы
Кронштейны для проекторов
Экраны для проекторов
Презентеры
Показать всё
Офисная техника и сети
Офисная техника
Принтеры и МФУ
Сканеры
Принтеры этикеток
Уничтожители бумаги
Ламинаторы
Сканеры штрих-кода
Счетчики банкнот
Показать всё
Сетевое оборудование
Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi адаптеры
Bluetooth адаптеры
Проводные сети
VoIP-оборудование
Прочее
Показать всё
Расходные материалы
Картриджи
Тонеры, чернила
Бумага
Батарейки и аккумуляторы
Пакеты для ламинирования
Средства ухода за техникой
Расходные материалы для 3D печати
Показать всё
Программное обеспечение
Антивирусы
Показать всё
Источники бесперебойного питания
Интерактивные
Резервные
Показать всё
Видеонаблюдение
Камеры видеонаблюдения
Аксессуары для видеонаблюдения
Показать всё
Сетевые фильтры
Сетевые удлинители
Сетевые разветвители
Показать всё
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
4К UHD-телевизоры
Смарт-телевизоры
OLED-телевизоры
QLED-телевизоры
Все телевизоры
Показать всё
Аксессуары для ТВ
Медиаплееры
Тюнеры
Антенны
Подставки
Кронштейны
Пульты
Прочее
Показать всё
Аудиотехника
Портативное аудио
Умные колонки
Портативные колонки
Колонки
Показать всё
Домашнее аудио
Саундбары
Музыкальные центры
Показать всё
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
PlayStation
Xbox
Nintendo
Портативные
Показать всё
Видеоигры
Игры для PS
Игры для Xbox
Игры на NS
Игры для двоих
Игры для четверых
Показать всё
Аксессуары для игровых приставок
Джойстики, геймпады
Рули, контроллеры
Игровые наушники
Прочее
Показать всё
Устройства виртуальной реальности
Климатическая техника
Кондиционеры
Все кондиционеры
Настенные сплит-системы
Мобильные кондиционеры
Показать всё
Вентиляторы
Напольные вентиляторы
Настольные вентиляторы
Показать всё
Увлажнители и очистители воздуха
Воздухоочистители
Увлажнители
Очиститель/увлажнитель
Показать всё
Обогреватели
Тепловентиляторы
Масляные радиаторы
Конвекторы
Показать всё
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
Модули управления для климатического оборудования
Прочие аксессуары для климатического оборудования
Показать всё
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Стиральные машины
Холодильники
Морозильники
Сушильные машины
Посудомоечные машины
Кулеры для воды
Плиты газовые и электрические
Аксессуары для бытовой техники
Показать всё
Техника для дома
Пылесосы
Вертикальные пылесосы
Роботы-пылесосы
Утюги
Отпариватели
Парогенераторы
Пароочистители
Минимойки
Электрические стеклоочистители
Аксессуары
Показать всё
Техника для кухни
Чайники электрические
Блендеры
Миксеры
Микроволновые печи
Мясорубки
Тостеры
Соковыжималки
Смесители
Кухонные комбайны, измельчители
Мойки
Кухонные весы
Прочая техника для кухни
Мини-печи
Пароварки
Термопоты
Мультиварки
Настольные плиты
Сэндвичницы и вафельницы
Хлебопечки
Аэрогрили
Фритюрницы
Сушилки для овощей и фруктов
Электрогрили
Аксессуары для мелкой кухонной техники
Показать всё
Встраиваемая техника
Вытяжки
Духовые шкафы
Варочные панели
Измельчители пищевых отходов
Встраиваемые стиральные машины
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые посудомоечные машины
Встраиваемые микроволновые печи
Встраиваемые морозильники
Показать всё
Приготовление кофе и чая
Кофемашины
Кофеварки
Кофемолки
Турки и гейзеры для кофе
Кофе
Молоко
Сиропы
Чай
Аксессуары для приготовления кофе и чая
Показать всё
Фильтры для воды
Фильтры и умягчители для воды
Картриджи и сменные элементы для бытовых водоочистителей
Показать всё
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Плойки
Выпрямители
Мультистайлеры
Гофре
Показать всё
Сушка волос
Фены
Аксессуары для фенов
Фен-щетки
Компактные фены
Показать всё
Стрижка и бритье
Триммеры
Мужские электробритвы
Машинки для стрижки
Показать всё
Напольные весы
Медицинские приборы
Тонометры
Ингаляторы
Термометры
Показать всё
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Электрические зубные щетки
Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов
Жидкости для ирригатора
Ирригаторы
Показать всё
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Книги
Художественная литература
Нехудожественная литература
Психология и саморазвитие
Бизнес и финансы
Показать всё
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
Аксессуары для праздников
Показать всё
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Кастрюли
Сковороды
Сотейники
Все для чая
Крышки
Хранение продуктов
Сервизы и наборы
Кухонные аксессуары
Ножи
Кружки, стаканы и бокалы
Формы для духовки
Туристическая посуда
Мельницы и емкости для специй
Ковши
Бутылки для напитков
Показать всё
Уход за одеждой и бельем
Гладильные доски
Машинки для снятия катышков
Сушилки для белья
Чехлы для гладильных досок
Показать всё
Кресла
Игровые
Офисные
Для руководителей
Показать всё
Умный дом
Датчики
Розетки и фильтра
Лампы и лампочки
Пульты ДУ
Показать всё
Инструменты
Электроинструменты
Наборы инструментов и оснастки
Расходные материалы и оснастка для инструмента
Показать всё
Освещение
Лампы
Светильники
Фонари
Показать всё
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Грили
Аксессуары для грилей и мангалов
Показать всё
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Показать всё
Автомобильная техника
Электроника и техника
Видеорегистраторы
Показать всё
Аудио и видео
FM-модуляторы
Показать всё
Аксессуары для автомобилей
Кресла детские автомобильные
Провода, кабели, адаптеры
Прочие аксессуары
Автомобильные зарядные устройства
Автомобильные держатели
Показать всё
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Комплектующие
Ноутбуки УЦ
Моноблоки УЦ
Периферийные устройства
Проекторы УЦ
Кресла УЦ
Устройства хранения данных УЦ
Кабели и аксессуары УЦ
Показать всё
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Показать всё
Телефоны и гаджеты
Сотовые телефоны УЦ
Планшеты УЦ
Смарт-часы и фитнес-браслеты УЦ
Наушники УЦ
Фотоаппараты УЦ
Электронные книги УЦ
Аксессуары УЦ
Показать всё
Климатическая техника
Кондиционеры УЦ
Вентиляторы УЦ
Обогреватели УЦ
Увлажнители и очистители воздуха УЦ
Показать всё
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры УЦ
Аксессуары для ТВ УЦ
Показать всё
Офисная техника и сети
Принтеры и МФУ УЦ
Сети УЦ
Камеры видеонаблюдения УЦ
Показать всё
Красота и здоровье
Фены УЦ
Приборы для укладки УЦ
Машинки для стрижки УЦ
Мужские электробритвы УЦ
Эпиляторы УЦ
Массажеры УЦ
Напольные весы УЦ
Тонометры УЦ
Показать всё
Игры, развлечения, хобби
Электротранспорт УЦ
Книги УЦ
Показать всё
Автотехника
Кресла автомобильные
Показать всё
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город
Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Акции
Техника для будущих талантов
Техника для будущих талантов
Вдохновите ребенка на новые знания с нашей подборкой. Гаджеты, которые помогут развить его таланты и способности.
Акционные товары
9 моделей
Видеокамеры
Графические планшеты
Квадрокоптеры
Микрофоны
Фены
Фотоаппараты
Показать все
Сортировать:
популярные
по возрастанию цены
по убыванию цены
новые
Сортировать по
популярные
по возрастанию цены
по убыванию цены
новые
Категория
Выберите значение
Видеокамеры
Графические планшеты
Квадрокоптеры
Микрофоны
Фены
Фотоаппараты
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13 990₽
Микрофон HyperX QuadCast
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1025
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
103 990₽
1025
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Квадрокоптер DJI Mini 3 Combo RC белый
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
10 990₽
12 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Фотоаппарат Polaroid Go2 White
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
4 950₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Фен BaByliss 5336NPE
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
10 990₽
12 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Фотоаппарат Polaroid Go Gen 2 черный
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
2 490₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Планшет графический Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) BHR7278GL
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
9 990₽
Микрофон Blue Spark SL
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
39 990₽
42 990₽
Экшн-камера DJI Osmo Action 3 Adventure Combo
В корзину
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
2 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Микрофон Oklick MP-M300
В корзину