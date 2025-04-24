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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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Скидка на кресла

Погрузитесь в работу или игру с максимальным удобством — со скидками на офисные и игровые кресла. Создайте пространство, в котором хочется быть!

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Акционные товары 32 модели

Кресла
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245
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Кресло офисное Norden Como черный
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20 490₽
21 990₽
245
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6 150₽

в рассрочку

Кресло офисное Norden Como черный
  • Ограничение по весу: 150 кг
  • Назначение: офисное
  • Тип механизма качания: мультиблок
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259
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Кресло игровое AndaSeat Luna L Grey Fabric серый
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22 590₽
23 390₽
259
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6 780₽

в рассрочку

Кресло игровое AndaSeat Luna L Grey Fabric серый
  • Назначение: игровое
  • Тип механизма качания: мультиблок
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334
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Кресло игровое Cougar Throne Royal черный
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41 490₽
43 590₽
334
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12 450₽

в рассрочку

Кресло игровое Cougar Throne Royal черный
  • Ограничение по весу: 160 кг
  • Назначение: игровое
  • Тип механизма качания: синхронный
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767
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Кресло для руководителя Norden Porsche коричневый
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63 990₽
67 990₽
767
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19 200₽

в рассрочку

Кресло для руководителя Norden Porsche коричневый
  • Ограничение по весу: 130 кг
  • Назначение: для руководителя
  • Тип механизма качания: мультиблок
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308
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Кресло для руководителя Norden Парламент черный
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25 690₽
26 990₽
308
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7 710₽

в рассрочку

Кресло для руководителя Norden Парламент черный
  • Ограничение по весу: 150 кг
  • Назначение: для руководителя
  • Тип механизма качания: синхронный
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178
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Кресло офисное Norden Asper серый
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14 890₽
15 990₽
178
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4 470₽

в рассрочку

Кресло офисное Norden Asper серый
  • Ограничение по весу: 120 кг
  • Назначение: офисное
  • Тип механизма качания: синхронный
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199
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Кресло офисное Norden Ergo черный
скидка
16 590₽
17 890₽
199
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