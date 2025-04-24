Скидка на кресла

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Акция продлится до 11 мая
Подробное описание условий акции
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1. Период проведения акции: с 24.04.2025 по 11.05.2025 г.
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
5. Акция не сочетается с другими специальными предложениями и акциями, действующими в магазине.