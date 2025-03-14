Скидка на аксессуары для компьютера

Выбирайте аксессуары для ПК — мыши, клавиатуры и наушники — и получайте -10% по промокоду GG10. Акция действует на товары из подборки.
Акция продлится до 15 мая
Подробное описание условий акции
Нажмите, чтобы узнать условия
1. Период проведения акции: с 14.03.2025 по 15.05.2025 г.
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
5. Акция не сочетается с другими специальными предложениями и акциями, действующими в магазине.