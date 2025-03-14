Скидка на аксессуары для компьютера

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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Headset черный
5 890₽
1 770₽

в рассрочку

Проводная гарнитура Razer Blackshark V2 X Headset черный
  • Конструкция: охватывающие
  • Микрофон: есть
  • Микрофон с шумоподавлением: есть
  • Разъём: 2 x mini jack 3.5 mm
  • Игровая гарнитура: да
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179
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Мышь беспроводная Logitech PRO X 2 SUPERLIGHT белый
14 990₽
179
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4 500₽

в рассрочку

Мышь беспроводная Logitech PRO X 2 SUPERLIGHT белый
  • Интерфейс подключения: USB
  • Тип сенсора мыши: оптический светодиодный
  • Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi: 32000
  • Количество клавиш: 5
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123
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Беспроводная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED белый
10 990₽
123
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3 300₽

в рассрочку

Беспроводная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED белый
  • Конструкция: охватывающие
  • Микрофон: есть
  • Микрофон с шумоподавлением: нет
  • Разъём: USB
  • Игровая гарнитура: да
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35
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Проводная гарнитура Razer Kraken X Lite черный
2 990₽
35
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Проводная гарнитура Razer Kraken X Lite черный
  • Конструкция: полноразмерные
  • Микрофон: есть
  • Микрофон с шумоподавлением: есть
  • Разъём: mini jack 3.5 mm combo
  • Игровая гарнитура: да
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59
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Клавиатура Ajazz AK870 серый
4 990₽
59
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1 500₽

в рассрочку

Клавиатура Ajazz AK870 серый
  • Назначение: планшет
  • Тип клавиатуры: механическая
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41
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Мышь беспроводная Logitech M650 черный
3 490₽
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1 050₽

в рассрочку

Мышь беспроводная Logitech M650 черный
  • Интерфейс подключения: Bluetooth + USB
  • Тип сенсора мыши: оптический светодиодный
  • Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi: 4000
  • Количество клавиш: 5
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Клавиатура UGreen KU005 (15956) серебристый
2 590₽
31
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Клавиатура UGreen KU005 (15956) серебристый
  • Назначение: ноутбук
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22
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Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC белый
1 890₽
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Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC белый
  • Интерфейс подключения: USB
  • Тип сенсора мыши: оптический светодиодный
  • Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi: 8000
  • Количество клавиш: 6
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