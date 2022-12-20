Большие скидки на smeg!
Дождались! Праздничные скидки на технику SMEG!
Встроенная техника в неповторимом дизайне со скидками до 40% до конца этого месяца.
В акции участвуют только следующие модели:
SRV876POGH
SF800P
SF800PO
PV864PO
Спешите!
Встроенная техника в неповторимом дизайне со скидками до 40% до конца этого месяца.
В акции участвуют только следующие модели:
SRV876POGH
SF800P
SF800PO
PV864PO
Спешите!
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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Акционные товары 4 модели
Варочные панели газовые
Духовые шкафы
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49 990₽
79 990₽