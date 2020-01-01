Скидка по промокоду!

Скидка 300₽ по промокоду FIRST300 при покупке любых товаров на сумму от 3000₽.
Скидка действует только для заказов в приложении или на сайте.
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами.
Организатором акции является магазин электроники "05.ru".
Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акции, в том числе сроков.
Организатор Акции оставляет за собой право завершить акцию досрочно при продаже всех или части товаров, участвующих в акции.
Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
Количество Товаров, участвующих в Акции, ограничено. Скидка действует только при заказе на сайте или в приложении.