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Redmi Note 14S со скидкой

Встречайте новинку от Xiaomi! Redmi Note 14S со скидкой от 3000 рублей в магазине 05.ru. Культовые снимки и мастерство AI – насладитесь передовыми технологиями и удобством использования по выгодной цене. Предложение действует с 17 апреля до 11 мая, не пропустите! *товар представлена на сайте уже со скидкой

Акция продлится до 11 мая

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Акционные товары 9 моделей

Смартфоны
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/128 Гб голубой
скидка
19 490₽
22 990₽
5 850₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/128 Гб голубой
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256 Гб фиолетовый
скидка
21 490₽
25 990₽
6 450₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256 Гб фиолетовый
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/128 Гб голубой
скидка
19 490₽
22 990₽
5 850₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/128 Гб голубой
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 12/512 Гб фиолетовый
скидка
23 990₽
30 990₽
7 200₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 12/512 Гб фиолетовый
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 12/512 Гб черный
скидка
23 990₽
30 990₽
7 200₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 12/512 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256 Гб черный
скидка
21 490₽
25 990₽
6 450₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256 Гб голубой
скидка
21 490₽
25 990₽
6 450₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 8/256 Гб голубой
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.67
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14S 12/512 Гб голубой