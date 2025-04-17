Встречайте новинку от Xiaomi! Redmi Note 14S со скидкой от 3000 рублей в магазине 05.ru. Культовые снимки и мастерство AI – насладитесь передовыми технологиями и удобством использования по выгодной цене. Предложение действует с 17 апреля до 11 мая, не пропустите!
*товар представлена на сайте уже со скидкой
Акция продлится до 11 мая
Подробное описание условий акции
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1. Период проведения акции: с 17.04.2025 по 11.05.2025
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
5. Акция не сочетается с другими специальными предложениями и акциями, действующими в магазине.