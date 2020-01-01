Рассрочка по нормам ислама

Подробное описание условий акции

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Рассрочка предоставляется ФК «Алиф».

Первоначальный взнос составляет 35%.

Организатор акции и продавец: магазин электроники 05.ru

Акция действует в розничных магазинах 05.ru.

Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий и сроков акции.

Акция действует только на товары в наличии.

Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.

Удорожания товара, приобретённого в рассрочку на указанных условиях, не происходит за счёт предоставления магазином 05.ru скидки в размере стоимости рассрочки.

ФК «Алиф» вправе отказать в предоставлении рассрочки без объяснения причин.



Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в рассрочку в рамках акции уточняйте в магазинах 05.ru и по телефону 8-800-511-05-05