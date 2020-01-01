Рассрочка по нормам ислама

Откладывать больше не нужно! Покупайте кондиционер в рассрочку на 90 дней и без переплат.
Акция действует во всех гипермаркетах 05.ру
Акция продлится до 31 января
Подробное описание условий акции
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Рассрочка предоставляется ФК «Алиф».
Первоначальный взнос составляет 35%.
Организатор акции и продавец: магазин электроники 05.ru
Акция действует в розничных магазинах 05.ru.
Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий и сроков акции.
Акция действует только на товары в наличии.
Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.
Удорожания товара, приобретённого в рассрочку на указанных условиях, не происходит за счёт предоставления магазином 05.ru скидки в размере стоимости рассрочки.
ФК «Алиф» вправе отказать в предоставлении рассрочки без объяснения причин.
Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в рассрочку в рамках акции уточняйте в магазинах 05.ru и по телефону 8-800-511-05-05