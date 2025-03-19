Рассрочка на телевизоры

Уютные семейные вечера, любимые фильмы и сериалы станут ещё приятнее с новым телевизором.
Оформляйте покупку на удобных условиях:
- 30-0-3*
- 40-0-4*
- 50-0-5*
Выбирайте наиболее подходящий вариант.
*первый взнос в процентах — размер переплаты — срок рассрочки в месяцах.
Акция продлится до 31 мая
Подробное описание условий акции
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1. Акция «30-0-3», «40-0-4» и «50-0-5» - РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ” ОТ 05RU. Период проведения акции: с 19.03.2025 по 31.05.2025 г.
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.