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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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Рассрочка на телевизоры

Уютные семейные вечера, любимые фильмы и сериалы станут ещё приятнее с новым телевизором. Оформляйте покупку на удобных условиях: - 30-0-3* - 40-0-4* - 50-0-5* Выбирайте наиболее подходящий вариант. *первый взнос в процентах — размер переплаты — срок рассрочки в месяцах.

Акция продлится до 31 мая

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Акционные товары 148 моделей

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863
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Телевизор TCL 75T7B 75" (191 см) черный
Рассрочка
89 999₽
863
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27 000₽

в рассрочку

Телевизор TCL 75T7B 75" (191 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 75" (191 см)
  • Платформа Smart TV: Google TV
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1787
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Телевизор Samsung UE85DU8000UXRU 85" (215 см) черный
Рассрочка
156 450₽
164 950₽
1787
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70 410₽

в рассрочку

Телевизор Samsung UE85DU8000UXRU 85" (215 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 85" (215 см)
  • Платформа Smart TV: Tizen
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661
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Телевизор LG 65NANO80T6A.ARUG 65" (165 см) черный
Рассрочка
63 950₽
69 950₽
661
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19 190₽

в рассрочку

Телевизор LG 65NANO80T6A.ARUG 65" (165 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 65" (165 см)
  • Платформа Smart TV: webOS
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1169
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Телевизор LG 65QNED86T6A.ARUG 65" (165 см) черный
Рассрочка
105 900₽
114 950₽
1169
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31 770₽

в рассрочку

Телевизор LG 65QNED86T6A.ARUG 65" (165 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 65" (165 см)
  • Платформа Smart TV: webOS
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959
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Телевизор Xiaomi Mi L75MA-SRU 2025 75" (191 см) черный
Рассрочка
79 990₽
84 990₽
959
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24 000₽

в рассрочку

Телевизор Xiaomi Mi L75MA-SRU 2025 75" (191 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 75" (191 см)
  • Платформа Smart TV: Android TV
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353
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Телевизор TCL 50V6B 50" (125 см) черный
Рассрочка
36 999₽
353
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11 100₽

в рассрочку

Телевизор TCL 50V6B 50" (125 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 50" (125 см)
  • Платформа Smart TV: Google TV
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659
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Телевизор Xiaomi Mi L65MA-ARU 2025 65" (165 см) черный
Рассрочка
54 990₽
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16 500₽

в рассрочку

Телевизор Xiaomi Mi L65MA-ARU 2025 65" (165 см) черный
  • Разрешение экрана: 3840x2160 (4K UHD)
  • Диагональ: 65" (165 см)
  • Платформа Smart TV: Android TV
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1266
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Телевизор Mini LED, QLED TCL 65C855 65" (165 см) черный