Рассрочка на кондиционеры

Обновите свой дом к тёплому сезону — воспользуйтесь выгодным предложением и установите кондиционер уже сейчас, а оплату разделите на несколько месяцев.
Условия акции:
✅ Рассрочка на срок до 5 месяцев
✅ Без переплат и скрытых комиссий
✅ Оформление за несколько минут
Создайте комфортную атмосферу дома уже сегодня — платите потом, без лишних затрат!
Акция продлится до 31 мая
Подробное описание условий акции
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1. Акция «30-0-3», «40-0-4» и «50-0-5» - РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ” ОТ 05RU. Период проведения акции: с 28.03.2025 по 31.05.2025 г.
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.