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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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Рассрочка на кондиционеры

Обновите свой дом к тёплому сезону — воспользуйтесь выгодным предложением и установите кондиционер уже сейчас, а оплату разделите на несколько месяцев. Условия акции: ✅ Рассрочка на срок до 5 месяцев ✅ Без переплат и скрытых комиссий ✅ Оформление за несколько минут Создайте комфортную атмосферу дома уже сегодня — платите потом, без лишних затрат!

Акция продлится до 31 мая

Подробное описание условий акции

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Акционные товары 62 модели

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305
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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
Рассрочка
25 450₽
27 700₽
305
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7 640₽

в рассрочку

Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: турбо
  • Площадь помещения, м²: 25
  • Мощность кондиционера (BTU): 9 BTU
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387
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Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
Рассрочка
32 300₽
34 300₽
387
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9 690₽

в рассрочку

Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: осушение
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Мощность кондиционера (BTU): 7 BTU
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668
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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Рассрочка
55 700₽
668
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16 710₽

в рассрочку

Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: ночной
  • Площадь помещения, м²: 50
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829
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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
Рассрочка
69 100₽
69 800₽
829
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20 730₽

в рассрочку

Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: вентиляция
  • Площадь помещения, м²: 50
  • Мощность кондиционера (BTU): 18 BTU
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269
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Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRSY1
Рассрочка
22 450₽
269
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6 740₽

в рассрочку

Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRSY1
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: осушение
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Мощность кондиционера (BTU): 7 BTU
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377
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Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRSY1
Рассрочка
31 450₽
37 100₽
377
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9 440₽

в рассрочку

Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRSY1
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: вентиляция
  • Площадь помещения, м²: 30
  • Мощность кондиционера (BTU): 12 BTU
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Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRIY1
Рассрочка
31 500₽
378
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9 450₽

в рассрочку

Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRIY1
  • Режим работы: охлаждение / обогрев
  • Дополнительные режимы: осушение
  • Площадь помещения, м²: 20
  • Мощность кондиционера (BTU): 7 BTU
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870
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Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5
Рассрочка
72 500₽
76 800₽
870
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21 750₽

в рассрочку