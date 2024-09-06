Рассрочка без переплаты

Подробное описание условий акции

Нажмите, чтобы узнать условия

Акция «50-0-3» - РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ ОТ 05RU» действует с 06.09.2024 и до особого распоряжения. Продажу товара с услугой отсрочки платежа осуществляет ИП Якубова Т.О. (далее Компания). В рамках акции ИП Якубова Т.О. предоставляет покупателю скидку от цены товара в размере торговой наценки за услугу отсрочки платежа, в результате чего переплаты не возникает. Первоначальный взнос от 50% от цены товара, срок 3 месяца. Решение по одобрению заявки клиента на покупку товара с отсрочкой платежа принимается Компанией по своему усмотрению. Не является публичной офертой. Подробности приобретения товаров по Акции - в магазинах «05RU» и на сайте 05.ru. Организатор акции и продавец: ИП Якубова Т.О., 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, эт. 5, пом. II, ком. 3; ОГРН 1057746840095 Акция не сочетается с другими акциями, проводимыми в магазине. Акция действует в магазинах 05.ru в Махачкале, Хасавюрте и в Дербенте.