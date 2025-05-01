Подробное описание условий акции

Нажмите, чтобы узнать условия

1. Акция «30-0-3», «40-0-4» и «50-0-5» - РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ” ОТ 05RU. Период проведения акции: с 01.05.2025 по 31.05.2025 г. 2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru». 3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. 4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой. 5. Акция не сочетается с другими специальными предложениями и акциями, действующими в магазине.