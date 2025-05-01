Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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Рассрочка без переплат

Оформляйте покупку на удобных условиях: - 30-0-3* - 40-0-4* - 50-0-5* Выбирайте наиболее подходящий вариант. *первый взнос в процентах — размер переплаты — срок рассрочки в месяцах.

Акция продлится до 31 мая

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Акционные товары 317 моделей

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Ноутбук Xiaomi Redmi Book 16'' (4585CN) серый
без переплат
50 990₽
56 990₽
484
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15 300₽

в рассрочку

Ноутбук Xiaomi Redmi Book 16'' (4585CN) серый
  • Тип матрицы экрана: IPS
  • Объем оперативной памяти: 16 Гб
  • Диагональ экрана: 16''
  • Разрешение экрана: 1920x1200
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217
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Ноутбук DELL Vostro 3520 15.6'' (3520-3850) черный
без переплат
34 490₽
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10 350₽

в рассрочку

Ноутбук DELL Vostro 3520 15.6'' (3520-3850) черный
  • Тип матрицы экрана: WVA
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 15.6''
  • Разрешение экрана: 1920x1080
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409
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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH8 15.6'' (83EM007LPS) серый
без переплат
40 990₽
42 990₽
409
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12 300₽

в рассрочку

Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH8 15.6'' (83EM007LPS) серый
  • Тип матрицы экрана: IPS
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 15.6''
  • Разрешение экрана: 1920x1080
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459
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Ноутбук Asus M3604YA-MB306 16'' (90NB11A1-M00DB0) черный
без переплат
49 990₽
54 990₽
459
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15 000₽

в рассрочку

Ноутбук Asus M3604YA-MB306 16'' (90NB11A1-M00DB0) черный
  • Тип матрицы экрана: IPS
  • Объем оперативной памяти: 16 Гб
  • Диагональ экрана: 16''
  • Разрешение экрана: 1920x1200
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Ноутбук Xiaomi Redmi Book 16 16'' (4614CN) серый
без переплат
55 990₽
60 990₽
310
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16 800₽

в рассрочку

Ноутбук Xiaomi Redmi Book 16 16'' (4614CN) серый
  • Тип матрицы экрана: IPS
  • Объем оперативной памяти: 16 Гб
  • Диагональ экрана: 16''
  • Разрешение экрана: 1920x1080
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525
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Ноутбук игровой Asus TUF F17 FX707ZC4 17.3'' (90NR0GX1-M006F0) серый
без переплат
84 990₽
525
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25 500₽

в рассрочку

Ноутбук игровой Asus TUF F17 FX707ZC4 17.3'' (90NR0GX1-M006F0) серый
  • Тип матрицы экрана: IPS
  • Объем оперативной памяти: 16 Гб
  • Диагональ экрана: 17.3''
  • Разрешение экрана: 1920x1080
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464
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Ноутбук Asus M3604YA-MB309 16'' (90NB11A2-M00DE0) серебристый
без переплат
49 990₽
54 990₽
464
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15 000₽

в рассрочку

Ноутбук Asus M3604YA-MB309 16'' (90NB11A2-M00DE0) серебристый
  • Тип матрицы экрана: IPS
  • Объем оперативной памяти: 16 Гб
  • Диагональ экрана: 16''
  • Разрешение экрана: 1920x1200
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335
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Ноутбук Xiaomi Redmi Book 16'' (4577CN) серый
без переплат
64 990₽
69 990₽
335
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