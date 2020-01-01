Приятные подарки при покупке Xiaomi

Чтобы получить подарок, можно воспользоваться одним из способов, описанных ниже:



1. Добавьте выбранную модель в корзину и завершите оформление заказа. Оператор свяжется с вами по указанному телефону и сообщит о том, как получить заказанный товар с подарком.

2. Вы можете оформить покупку с подарком в одном из магазинов 05.ru в Махачкале. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту отдела мобильной техники в период проведения акции.

3. Вы также можете оформить заказ, позвонив по телефону: 8 (800) 511-05-05. Операторы нашего колл-центра примут и обработают вашу заявку, сообщив о дальнейших действиях.





Количество акционного товара ограничено. В случае реализации последней единицы основного или подарочного товара, акция в конкретном магазине заканчивается.