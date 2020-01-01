приобретая TECNO, получайте подарки
Планируете обновить смартфон? Приобретайте модели из линейки TECNO Camon 30 или Pova 6, и получите один из эксклюзивных сувениров совершенно бесплатно! На выбор: стильный термос, удобный шопер или практичная бутылка. Такой подарок станет вашим незаменимым спутником на каждый день.
Поторопитесь, количество подарков ограничено! Смартфон TECNO – это не только мощная технология и стильный дизайн, но и приятный сюрприз!
Чтобы получить подарок, можно воспользоваться одним из способов, описанных ниже:
1. Добавьте выбранную модель в корзину и завершите оформление заказа. Оператор свяжется с вами по указанному телефону и сообщит о том, как получить заказанный товар с подарком.
2. Вы можете оформить покупку с подарком в одном из магазинов 05.ru в Махачкале. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту отдела мобильной техники в период проведения акции.
3. Вы также можете оформить заказ, позвонив по телефону: 8 (800) 511-05-05. Операторы нашего колл-центра примут и обработают вашу заявку, сообщив о дальнейших действиях.
Акция продлится до 30 апреля
Подробное описание условий акции
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*выбор подарка возможен только при наличии ассортимента подарков
Организатором акции является магазин электроники 05.ru
Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акции, в том числе сроков.
Организатор акции оставляет за собой право завершить акцию досрочно при продаже всех или части товаров, участвующих в акции.
Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.