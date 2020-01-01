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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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приобретая TECNO, получайте подарки

Планируете обновить смартфон? Приобретайте модели из линейки TECNO Camon 30 или Pova 6, и получите один из эксклюзивных сувениров совершенно бесплатно! На выбор: стильный термос, удобный шопер или практичная бутылка. Такой подарок станет вашим незаменимым спутником на каждый день. Поторопитесь, количество подарков ограничено! Смартфон TECNO – это не только мощная технология и стильный дизайн, но и приятный сюрприз! Чтобы получить подарок, можно воспользоваться одним из способов, описанных ниже: 1. Добавьте выбранную модель в корзину и завершите оформление заказа. Оператор свяжется с вами по указанному телефону и сообщит о том, как получить заказанный товар с подарком. 2. Вы можете оформить покупку с подарком в одном из магазинов 05.ru в Махачкале. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту отдела мобильной техники в период проведения акции. 3. Вы также можете оформить заказ, позвонив по телефону: 8 (800) 511-05-05. Операторы нашего колл-центра примут и обработают вашу заявку, сообщив о дальнейших действиях.

Акция продлится до 30 апреля

Подробное описание условий акции

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Акционные товары 26 моделей

Смартфоны
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Смартфон TECNO Camon 30S Pro 8/256 Гб серый
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21 990₽
263
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6 600₽

в рассрочку

Смартфон TECNO Camon 30S Pro 8/256 Гб серый
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.78
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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215
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Смартфон TECNO Camon 30S 8/256 Гб черный
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17 990₽
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5 400₽

в рассрочку

Смартфон TECNO Camon 30S 8/256 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.78
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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263
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Смартфон TECNO Camon 30S Pro 8/256 Гб золотой
+сувенир
21 990₽
263
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1 = 1₽
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6 600₽

в рассрочку

Смартфон TECNO Camon 30S Pro 8/256 Гб золотой
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.78
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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215
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1 = 1₽
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Смартфон TECNO Camon 30S 8/256 Гб фиолетовый
+сувенир
17 990₽
215
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1 = 1₽
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5 400₽

в рассрочку

Смартфон TECNO Camon 30S 8/256 Гб фиолетовый
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.78
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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Смартфон TECNO Pova 6 8/256 Гб голубой
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18 990₽
5 700₽

в рассрочку

Смартфон TECNO Pova 6 8/256 Гб голубой
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.8
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 6000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 108
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203
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Смартфон TECNO Pova 6 Neo 8/256 Гб зеленый
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16 990₽
203
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5 100₽

в рассрочку

Смартфон TECNO Pova 6 Neo 8/256 Гб зеленый
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.8
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 7000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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161
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Смартфон TECNO Camon 30S 6/128 Гб фиолетовый