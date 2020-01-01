приобретая TECNO, получайте подарки

Планируете обновить смартфон? Приобретайте модели из линейки TECNO Camon 30 или Pova 6, и получите один из эксклюзивных сувениров совершенно бесплатно! На выбор: стильный термос, удобный шопер или практичная бутылка. Такой подарок станет вашим незаменимым спутником на каждый день. Поторопитесь, количество подарков ограничено! Смартфон TECNO – это не только мощная технология и стильный дизайн, но и приятный сюрприз! Чтобы получить подарок, можно воспользоваться одним из способов, описанных ниже: 1. Добавьте выбранную модель в корзину и завершите оформление заказа. Оператор свяжется с вами по указанному телефону и сообщит о том, как получить заказанный товар с подарком. 2. Вы можете оформить покупку с подарком в одном из магазинов 05.ru в Махачкале. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту отдела мобильной техники в период проведения акции. 3. Вы также можете оформить заказ, позвонив по телефону: 8 (800) 511-05-05. Операторы нашего колл-центра примут и обработают вашу заявку, сообщив о дальнейших действиях.