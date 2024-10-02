предзаказ новейших смартфонов Xiaomi 14T Series

одни из самых ожидаемых новинок Xiaomi в этом году – 14T и 14Т Pro уже доступны к предзаказу в 05.ru! Оформляя предзаказ на новинку в период с 26.09 до 02.10, вы можете выбрать в подарок умные часы Watch S3 или робот-пылесос Robot Vacuum E10!* Чтобы получить подарок, можно воспользоваться одним из способов, описанных ниже: 1. Добавьте выбранную модель в корзину и завершите оформление заказа. Оператор свяжется с вами по указанному телефону и сообщит о том, как получить заказанный товар с подарком. 2. Вы можете оформить покупку с подарком в одном из магазинов 05.ru. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту отдела мобильной техники в период проведения акции. 3. Вы также можете оформить заказ, позвонив по телефону: 8 (800) 511-05-05. Операторы нашего колл-центра примут и обработают вашу заявку, сообщив о дальнейших действиях. Количество акционного товара ограничено. В случае реализации последней единицы основного или подарочного товара, акция в конкретном магазине заканчивается. Акция не сочетается с другими акциями и промокодами, действующими в магазине.