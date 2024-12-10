Получите 500 бонусов
Покупайте на маркетплейсе — получайте 500 бонусов в 05.ru
Хотите 500 бонусов на будущие покупки в 05.ru? Всё просто — следуйте этим шагам.
Это легко. Вот что нужно сделать:
✅ Шаг 1. Совершите покупку от 1000₽ на маркетплейсе 05.ru перейдя по ссылке https://market.05.ru/
Выберите любой товар и оформите заказ.
✅ Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете 05.ru
Если вы ещё не вошли — сделайте это под своим номером телефона.
✅ Шаг 3. Зайдите в раздел Задания
Задание с бонусами появится автоматически после покупки.
Перейти в раздел «Задания» можно:
— с сайта по ссылке: https://05.ru/activity/
— с сайта через личный профиль
— в приложении — через первый сторис на главной странице
✅ Шаг 4. Нажмите «Забрать бонусы»
После выполнения задания вы получите 500 бонусов.
⚠️ Обратите внимание:
— Номер телефона, указанный при оформлении заказа на маркетплейсе, должен совпадать с номером, на который зарегистрирован аккаунт в 05.ru.
— Перед покупкой у вас уже должен быть создан аккаунт в 05.ru и выполнен вход. Иначе задание не появится и бонусы не начислятся.
— Задание считается выполненным только после того, как заказ будет полностью выполнен, а вы его получите.
Акция продлится до 1 мая
Подробное описание условий акции
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