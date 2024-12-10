Покупайте на маркетплейсе — получайте 500 бонусов в 05.ru

Хотите 500 бонусов на будущие покупки в 05.ru? Всё просто — следуйте этим шагам.

Это легко. Вот что нужно сделать:

✅ Шаг 1. Совершите покупку от 1000₽ на маркетплейсе 05.ru перейдя по ссылке https://market.05.ru/

Выберите любой товар и оформите заказ.

✅ Шаг 2. Авторизуйтесь в личном кабинете 05.ru

Если вы ещё не вошли — сделайте это под своим номером телефона.

✅ Шаг 3. Зайдите в раздел Задания

Задание с бонусами появится автоматически после покупки.

Перейти в раздел «Задания» можно:

— с сайта по ссылке: https://05.ru/activity/

— с сайта через личный профиль

— в приложении — через первый сторис на главной странице

✅ Шаг 4. Нажмите «Забрать бонусы»

После выполнения задания вы получите 500 бонусов.

⚠️ Обратите внимание:

— Номер телефона, указанный при оформлении заказа на маркетплейсе, должен совпадать с номером, на который зарегистрирован аккаунт в 05.ru.

— Перед покупкой у вас уже должен быть создан аккаунт в 05.ru и выполнен вход. Иначе задание не появится и бонусы не начислятся.

— Задание считается выполненным только после того, как заказ будет полностью выполнен, а вы его получите.