Подарок при покупке!
Подарок для кухни!
При покупке миксера, электрогриля, блендера и др. кухонной техники бренда Galaxy line, весы в подарок.
Количество подарков ограниченно. Поспешите забрать свой подарок!
*подарок уточняйте у операторов.
При покупке миксера, электрогриля, блендера и др. кухонной техники бренда Galaxy line, весы в подарок.
Количество подарков ограниченно. Поспешите забрать свой подарок!
*подарок уточняйте у операторов.
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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