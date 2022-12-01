Pitaka с выгодой 10%
Почему Pitaka так хороши?
Потому что аксессуары Pitaka очень тонкие, легкие и такие прочные. Производятся они из углеродного арамидного волокна, материала, чья прочность в 5 раз превышает прочность стали.
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Потому что аксессуары Pitaka очень тонкие, легкие и такие прочные. Производятся они из углеродного арамидного волокна, материала, чья прочность в 5 раз превышает прочность стали.
Чтобы получить скидку, предъяви бонусную карту 05.ru на кассе магазина или назови номер оператору колл-центра. Получить бонусную карту 05.ru – бесплатно и легко https://05.ru/user/bonus/
Акция продлится до 31 марта
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