Отпариватель IGGI в подарок от LauraStar!
Покупая гладильную систему S PURE PLUS, SMART I или парогенератор следующих моделей:
LIFT+ EU ULTIMATE BLACK
LIFT+EU PINKY POP
LIFT+EU BLUE SKY
Вы получаете отпариватель LauraStar абсолютно бесплатно!
Количество подарков ограничено.
Порадуйте себя покупкой!
LIFT+ EU ULTIMATE BLACK
LIFT+EU PINKY POP
LIFT+EU BLUE SKY
Вы получаете отпариватель LauraStar абсолютно бесплатно!
Количество подарков ограничено.
Порадуйте себя покупкой!
Акция продлится до 31 декабря
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