Отличная парочка – смартфон и наушники

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Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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1. Период проведения акции: с 17.12.2022 до 09.01.2023
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
5. Место проведения акции: рознчные магазины «05.ru», а также на сайте 05.ru