OPPO по новогодним ценам!

Подробное описание условий акции

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1. Период проведения акции: с 01.12.2022 до 31.01.2023.



2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».



3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.



4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.



5. Место проведения акции: рознчные магазины «05.ru», а также на сайте 05.ru



*по городам и крупным нас. пунктам Республики Дагестан.

Подробнее об условиях доставки по ссылке: https://05.ru/about/delivery/dagestan/