OPPO по новогодним ценам!
Большой выбор, гарантия, бесплатная доставка и новогодние скидки на смартфоны OPPO* в магазинах электроники 05.ru!
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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Подробное описание условий акции
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1. Период проведения акции: с 01.12.2022 до 31.01.2023.
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
5. Место проведения акции: рознчные магазины «05.ru», а также на сайте 05.ru
*по городам и крупным нас. пунктам Республики Дагестан.
Подробнее об условиях доставки по ссылке: https://05.ru/about/delivery/dagestan/