Новый год с новым холодильником!

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Покупай любой холодильник Sharp и получай современный вертикальный пылесос в подарок.
Осторожно, количество подарков ограничено!
*при покупке на сайте уточняйте о подарке у консультанта.
Покупай любой холодильник Sharp и получай современный вертикальный пылесос в подарок.
Осторожно, количество подарков ограничено!
*при покупке на сайте уточняйте о подарке у консультанта.
Акция продлится до 31 декабря
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