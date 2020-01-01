Новогодний SALE!

Подробное описание условий акции

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Организатором акции является магазин электроники "05.ru".

Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акции, в том числе сроков.



Организатор акции оставляет за собой право завершить акцию досрочно при продаже всех или части товаров, участвующих в акции.



Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.



Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно.



О сочетании акции с другими акциями, проходящими в магазине, уточняйте у менеджеров магазина или по телефону: 8 (800) 511-05-05