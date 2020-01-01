Мерч 05.RU с сюрпризом

Подарочный набор мерча 05.RU - отличный подарок себе и своим близким. А возможность получить наушники в подарок - делает его ещё приятнее.

В одной изкоробок мы оставили счастливый купон на получение наушников - AirPods 3-го поколения. Поспешите попытать удачу!