майская рассрочка 50-0-3 на Android-ы

Подробное описание условий акции

Нажмите, чтобы узнать условия

Акция «50-0-3» – «РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ» от 05.ru действует с 01.05.2025 до 14.05.2025. Продажу товара с услугой отсрочки платежа осуществляет ИП Якубова Т.О. (далее Компания). В рамках акции ИП Якубова Т.О. Предоставляет покупателю скидку от цены товара в размере торговой наценки за услугу отсрочки платежа, в результате чего переплаты не возникает.Решение по одобрению заявки клиента на покупку товара с отсрочкой платежа принимается Компанией по своему усмотрению. Не является публичной офертой. Подробности приобретения товаров по Акции - в магазинах «05RU» и на сайте 05.ru. Организатор акции и продавец: ИП Якубова Т.О., 367010, Дагестан Респ, г.о. город Махачкала, вн.р-н Ленинский район, г Махачкала, ул Зои Космодемьянской, д. 52, кв. 2 ОГРНИП 322057100040348 Не сочетается с другими акциями и промокодами