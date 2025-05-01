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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
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майская рассрочка 50-0-3 на Android-ы

Первомай – тоже повод для акций. Покупайте Android-ы стоимостью от 25 тыс. руб. в рассрочку без переплат.

Акция продлится до 14 мая

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Акционные товары 269 моделей

Смартфоны
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Смартфон Samsung Galaxy S24 256 Гб черный
рассрочка
50 990₽
51 990₽
564
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15 300₽

в рассрочку

Смартфон Samsung Galaxy S24 256 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.2
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 4000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Гб черный
рассрочка
72 990₽
73 990₽
593
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21 900₽

в рассрочку

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Диагональ экрана: 6.8
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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Смартфон Samsung Galaxy S24 FE 256 Гб черный
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39 990₽
40 990₽
296
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12 000₽

в рассрочку

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE 256 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Диагональ экрана: 6.7
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 4700
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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Смартфон Xiaomi 15 12 Гб/256 Гб черный
рассрочка
65 990₽
69 990₽
791
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19 800₽

в рассрочку

Смартфон Xiaomi 15 12 Гб/256 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Диагональ экрана: 6.36
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5240
  • Разрешение основной камеры, Мп: 50
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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 512 Гб черный
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95 990₽
97 990₽
694
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28 800₽

в рассрочку

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 512 Гб черный
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Диагональ экрана: 6.9
  • Емкость аккумулятора, мА*ч: 5000
  • Разрешение основной камеры, Мп: 200
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