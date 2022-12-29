Крутые подарки от бренда Hitachi!

Скидка и подарок: выгодно вдвойне!



При покупке холодильника R-V 662 PU7 BEG или R-V 542 PU7 BEG вы получаете скидку 10% и подарок на выбор: электрогриль или мясорубка.

Также можно получить в подарок блендер, приобретя R-BG 410 PU6X GBE или R-BG 410 PU6X GS.



Легендарная техника с новогодним предложением.



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