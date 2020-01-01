Комплектом выгоднее!

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Кухонная техника от Smeg - гордость любой хозяйки!
Она сочетает в себе современные технологии в классическом стиле. И выглядит всегда роскошно.
Покупая варочную панель, вы получаете скидку 35% на духовой шкаф.
Воспользуйтесь акцией до окончания срока!
*количество товаров ограниченно.
Она сочетает в себе современные технологии в классическом стиле. И выглядит всегда роскошно.
Покупая варочную панель, вы получаете скидку 35% на духовой шкаф.
Воспользуйтесь акцией до окончания срока!
*количество товаров ограниченно.
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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Акционные товары 15 моделей
Варочные панели газовые
Варочные панели электрические
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