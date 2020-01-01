Комплектом выгоднее!

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Кухонная техника от Smeg - гордость любой хозяйки!



Она сочетает в себе современные технологии в классическом стиле. И выглядит всегда роскошно.

Покупая варочную панель, вы получаете скидку 35% на духовой шкаф.



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