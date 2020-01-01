Грандиозный новогодний розыгрыш!

Подробное описание условий акции

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Организатором акции является магазин электроники «05.ru».



Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Место проведения акции: розничные магазины «05.ru», а также на сайте 05.ru



Общий период проведения Акции: с 26.12.2022 г. по 20.01.2023 г.

Период для принятия участия в Акции (осуществления заказов, участвующих в Акции): с 01.12.2022 г. по 20.01.2023 г.

Период для определения победителя и призеров: 23.01.2023 г .

Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О Лотереях».



Участником Акции может стать полностью дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ.

На все виды разыгрываемых товаров действует закон «О защите прав потребителей».

Выдача подарков будет производиться по адресу: г. Махачкала пр-т И. Шамиля 5

На возврат товара некачественного или с дефектом от производителя, также действует закон «О защите прав потребителей».

Невостребованные подарки победителем розыгрыша в течение 30 календарных дней с момента оглашения результата лишает такого победителя права на получение подарка.

Компенсация за полученный/неполученный подарок победителю розыгрыша не предоставляется.

При получении подарка участник должен предъявить документ удостоверяющий личность.

