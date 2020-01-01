Грандиозный новогодний розыгрыш!
Грандиозный новогодний розыгрыш!
Совершив покупку от 3000₽ в период с 26 декабря по 20 января, вы получаете возможность выиграть один из призов: iPhone 14 Pro, Play Station 5, ноутбук Honor, Яндекс.Станция, игровые наушники Logitech, увлажнитель воздуха Xiaomi, медиаплеер Mi Box или набор фирменной продукции 05.ru.
Покупая онлайн обязательно зарегистрируйтесь на сайте 05.ru и заполните личный кабинет.
Итоги будут подведены 23 января.
Совершив покупку от 3000₽ в период с 26 декабря по 20 января, вы получаете возможность выиграть один из призов: iPhone 14 Pro, Play Station 5, ноутбук Honor, Яндекс.Станция, игровые наушники Logitech, увлажнитель воздуха Xiaomi, медиаплеер Mi Box или набор фирменной продукции 05.ru.
Покупая онлайн обязательно зарегистрируйтесь на сайте 05.ru и заполните личный кабинет.
Итоги будут подведены 23 января.
Акция продлится до 20 января
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