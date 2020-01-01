Гарантия лучшей цены!

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На технику Apple акция не распространяется.
При возникновении вопросов можете позвонить на бесплатную горячую линию -
8 800 511 05 05.
Мы ежедневно мониторим цены крупнейших магазинов электроники и товаров для дома и предлагаем Вам лучшую
Данная акция распространяется на оффлайн-магазины.
При сравнении учитываются только цены, относящиеся к городу обращения.
Товар, найденный дешевле, полностью идентичен, модель не витринная и не уцененная.
Товар должен быть в наличии!
Можете сфотографировать ценник и подойти в магазин или скинуть ссылку с сайта, мы проверим данную информацию, если она подтвердится, то Вам отдадут товар дешевле, чем в другом магазине!
Данная акция не сочетается с другими видами акций.
На технику Apple акция не распространяется.
При возникновении вопросов можете позвонить на бесплатную горячую линию -
8 800 511 05 05.
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