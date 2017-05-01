дарим броньстекло при покупке iPhone
Мы знаем, как порой тяжело избежать царапин на новеньком смартфоне...
Поэтому придумали акцию.
Получите броньстекло в подарок при покупке iPhone 15 pro, 15 pro max, 16 pro, 16 pro max!
Акция продлится до 30 апреля
Подробное описание условий акции
Нажмите, чтобы узнать условия
Механика акции
При покупке смартфона iPhone 15 pro, 15 pro max, 16 pro, 16 pro max клиент получает броньстекло в подарок за счёт предоставления скидки в размере стоимости подарка.
Номинальная стоимость подарка не превышает 1 р.
Акция действует при покупке онлайн (с доставкой или самовывозом).
Количество товара ограничено. Акция может быть завершена досрочно без предварительного уведомления.
Акция действует с 23 апреля 2025 года до 30 апреля 2025 года в интернет-магазине электроники "05.ru"
Акция не сочетается с другими акциями, проводимыми в магазине.
Подробности акции узнавайте по телефону: 8 (800) 511-05-05