дарим броньстекло при покупке iPhone

Подробное описание условий акции

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Механика акции При покупке смартфона iPhone 15 pro, 15 pro max, 16 pro, 16 pro max клиент получает броньстекло в подарок за счёт предоставления скидки в размере стоимости подарка. Номинальная стоимость подарка не превышает 1 р. Акция действует при покупке онлайн (с доставкой или самовывозом). Количество товара ограничено. Акция может быть завершена досрочно без предварительного уведомления. Акция действует с 23 апреля 2025 года до 30 апреля 2025 года в интернет-магазине электроники "05.ru" Акция не сочетается с другими акциями, проводимыми в магазине. Подробности акции узнавайте по телефону: 8 (800) 511-05-05