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Чем больше, тем лучше!

Ощутите все преимущества большого экрана с телевизорами от 65 дюймов!

Зачем ограничивать себя небольшим экраном, если можно полностью погрузиться в происходящее с телевизором с диагональю 65 дюймов и больше?

Что вы получите с телевизором крупного формата?
Кинематографическое качество изображения прямо у вас дома! Забудьте про походы в кино — теперь каждое шоу или фильм станет настоящим визуальным событием.
Невероятная детализация — разрешение 4K или 8K на большом экране делает каждую сцену четкой и живой, даже в самых мелких деталях.
Полное погружение в контент — с такой диагональю вы видите больше, ощущаете глубже, как будто находитесь в самом центре действия.
Идеально для игр и спорта — крупный экран погружает вас в игровые миры и спортивные события с максимальной реалистичностью, расширяя поле зрения и увеличивая эмоции.
Удобство для всей семьи — больше не нужно собираться тесно у экрана. Теперь каждый сможет увидеть все, что происходит, независимо от того, где он сидит.

Вы заслуживаете лучший опыт просмотра — выбирайте телевизор, который станет центром вашего отдыха и подарит удовольствие от каждого момента!

Акционные товары 81 модель

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779
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Телевизор TCL 65C647 65" (165 см) черный
ТВ 65+
64 999₽
779
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Телевизор TCL 65C647 65" (165 см) черный
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Телевизор Samsung QE65Q70DAUXRU 65" (165 см) черный
ТВ 65+
117 500₽
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Телевизор Samsung QE65Q70DAUXRU 65" (165 см) черный
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Телевизор Samsung UE85CU8000UXRU 85" (215 см) черный
ТВ 65+
154 950₽
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Телевизор Samsung UE85CU8000UXRU 85" (215 см) черный
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969
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Телевизор Samsung QE65Q60DAUXRU 65" (165 см) черный
ТВ 65+
Рассрочка
97 950₽
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Телевизор Samsung QE65Q60DAUXRU 65" (165 см) черный
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Телевизор LG 65QNED80T6A 65" (165 см) черный
ТВ 65+
Скидка
Рассрочка
91 350₽
99 950₽
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Телевизор LG 65QNED80T6A 65" (165 см) черный
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521
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Телевизор LG 65NANO80T6A 65" (165 см) синий
ТВ 65+
Скидка
67 250₽
71 950₽
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Телевизор LG 65NANO80T6A 65" (165 см) синий
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1036
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Телевизор LG 75UT81006LA 75" (191 см) черный
ТВ 65+
95 950₽
1036
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Телевизор LG 75UT81006LA 75" (191 см) черный
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1221
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Телевизор Samsung QE75Q60DAUXRU 75" (191 см) черный