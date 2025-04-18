чехлы для iPhone 15 Plus, 15 Pro и Pro Max за 1 р.

По промокоду casefor1r действует скидка 99.9% на чехлы для iPhone 15 plus, 15 pro и 15 pro max
Период: 17.04.2025-31.05.2025
Акция может быть завершена досрочно при продаже последней единицы товара.
Максимальное количество товаров, доступное для продажи одному клиенту, составляет 10 шт.
Акция продлится до 31 мая
Подробное описание условий акции
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1. Период проведения акции: с 18.04.2025 по 31.05.2025
2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».
3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
5. Акция не сочетается с другими специальными предложениями и акциями, действующими в магазине.
6. Организатор акции оставляет за собой право на изменение условий акций в одностороннем порядке.