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Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
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Blackview: планшет + подарок!

Купите планшет Blackview — получите стильный сувенир.
Чтобы получить подарок, можно воспользоваться одним из способов, описанных ниже:
1. Добавьте выбранную модель в корзину и завершите оформление заказа. Оператор свяжется с вами по указанному телефону и сообщит о том, как получить заказанный товар с подарком.
2. Вы можете оформить покупку с подарком в одном из магазинов 05.ru в Махачкале. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту отдела мобильной техники в период проведения акции.
3. Вы также можете оформить заказ, позвонив по телефону: 8 (800) 511-05-05. Операторы нашего колл-центра примут и обработают вашу заявку, сообщив о дальнейших действиях.
Количество акционного товара ограничено. В случае реализации последней единицы основного или подарочного товара, акция в конкретном магазине заканчивается.

Акция продлится до 31 мая

Подробное описание условий акции

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Акционные товары 5 моделей

Планшеты
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203
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Планшет Blackview Tab 16 Pro 11" 256 Гб голубой
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16 990₽
203
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5 100₽

в рассрочку

Планшет Blackview Tab 16 Pro 11" 256 Гб голубой
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Мобильная связь: 4G LTE
  • Количество ядер процессора: 8
  • Модель процессора: Unisoc Tiger T616
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207
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Планшет Blackview Tab 18 LTE 12" 256 Гб зеленый
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25 490₽
207
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7 650₽

в рассрочку

Планшет Blackview Tab 18 LTE 12" 256 Гб зеленый
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Мобильная связь: 2G
  • Количество ядер процессора: 8
  • Модель процессора: MediaTek Helio G99
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Планшет Blackview Tab 16 Pro 11" 256 Гб фиолетовый
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16 990₽
203
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5 100₽

в рассрочку

Планшет Blackview Tab 16 Pro 11" 256 Гб фиолетовый
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Мобильная связь: 3G
  • Количество ядер процессора: 8
  • Модель процессора: Unisoc Tiger T616
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275
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Планшет Blackview MEGA 1 [LTE] 11,5" 256 Гб серый
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22 990₽
275
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6 900₽

в рассрочку

Планшет Blackview MEGA 1 [LTE] 11,5" 256 Гб серый
  • Объем оперативной памяти: 12 Гб
  • Мобильная связь: 4G LTE
  • Количество ядер процессора: 8
  • Модель процессора: MediaTek Helio G99
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178
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Планшет Blackview Tab 18 LTE 12" 8/256 Гб зеленый
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21 990₽
178
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6 600₽

в рассрочку

Планшет Blackview Tab 18 LTE 12" 8/256 Гб зеленый
  • Объем оперативной памяти: 8 Гб
  • Мобильная связь: 4G LTE
  • Количество ядер процессора: 8
  • Модель процессора: MediaTek Helio G99
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