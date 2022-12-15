Без подарков не оставим!
Новогодняя акция!
Собирайте корзину товаров Kitfort на сумму от 7.500₽ и получайте капельную кофеварку в подарок.
Свежий и вкусный кофе вам обеспечен!
Количество подарков ограничено. Спешите сделать покупку.
*подарок уточняйте у операторов.
Собирайте корзину товаров Kitfort на сумму от 7.500₽ и получайте капельную кофеварку в подарок.
Свежий и вкусный кофе вам обеспечен!
Количество подарков ограничено. Спешите сделать покупку.
*подарок уточняйте у операторов.
Акция продлится до 31 декабря
Подробное описание условий акции
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