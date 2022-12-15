Без подарков не оставим!

Подробное описание условий акции

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1. Период проведения акции: с 15.12.2022 по 31.12.2002 г.



2. Организатором акции является магазин электроники «05.ru».



3. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретённых в период проведения акции, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством.



4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.



5. Место проведения акции адрес:

магазины в Дагестане и на сайте