Автодержатель с беспроводной зарядкой в подарок!
Дарим автомобильный держатель Samsung EP-H5300 с беспроводной зарядкой при покупке инновационных складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3|Fold 4!
Автодержатель с беспроводной зарядкой EP-H5300 это:
Поддержка смартфонов Z Flip | Fold
Быстрая беспроводная зарядка (до 9 Вт)
Автоматический сенсорный захват
Автодержатель с беспроводной зарядкой EP-H5300 это:
Поддержка смартфонов Z Flip | Fold
Быстрая беспроводная зарядка (до 9 Вт)
Автоматический сенсорный захват
Акция продлится до 5 января
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