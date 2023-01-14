Apple AirPods 2 со скидкой 50%!
Акция действует при покупке iPhone 14 Pro 256 Deep Purple или iPhone 14 Pro Max 256 Deep Purple и наушников AirPods II во всех магазинах 05.ru, в т. ч. на сайте 05.ru.
Период акции: 14-20 января 2023 года.
Количество товаров ограниченно.
Период акции: 14-20 января 2023 года.
Количество товаров ограниченно.
Акция продлится до 20 января
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