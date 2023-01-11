Акция на Dyson!

Самое время для подарков себе любимой!



Покупая два прибора Dyson, вы получаете вертикальный пылесос в компактной версии.

Так можно убить сразу двух зайцев: приобрести умную технику для дома и себя и подарить пылесос сестре или маме.



Выгода вдвойне!



*аксессуары не участвуют в акции

