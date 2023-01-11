Акция на Dyson!
Самое время для подарков себе любимой!
Покупая два прибора Dyson, вы получаете вертикальный пылесос в компактной версии.
Так можно убить сразу двух зайцев: приобрести умную технику для дома и себя и подарить пылесос сестре или маме.
Выгода вдвойне!
*аксессуары не участвуют в акции
Покупая два прибора Dyson, вы получаете вертикальный пылесос в компактной версии.
Так можно убить сразу двух зайцев: приобрести умную технику для дома и себя и подарить пылесос сестре или маме.
Выгода вдвойне!
*аксессуары не участвуют в акции
Акция продлится до 31 января
Подробное описание условий акции
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Акционные товары 38 моделей
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