200 бонусов за скачивание приложения

Дарим 200 бонусов — просто за то, что скачаете наше приложение.

Это легко. Вот что нужно сделать:

✅ Скачайте приложение 05.ru

Найдите его в App Store или Google Play.

✅ Авторизуйтесь

Войдите под своим номером телефона.

✅ Зайдите в раздел «Задания»

Откройте задание «Скачайте приложение» и нажмите «Забрать бонусы».

Перейти в раздел «Задания» можно:

— с сайта по ссылке: https://05.ru/activity/

— с сайта через личный профиль

— в приложении — через первый сторис на главной странице

1 бонус = 1 рубль, который вы можете потратить на покупки в 05.ru.