200 бонусов за скачивание приложения
Дарим 200 бонусов — просто за то, что скачаете наше приложение.
Это легко. Вот что нужно сделать:
✅ Скачайте приложение 05.ru
Найдите его в App Store или Google Play.
✅ Авторизуйтесь
Войдите под своим номером телефона.
✅ Зайдите в раздел «Задания»
Откройте задание «Скачайте приложение» и нажмите «Забрать бонусы».
Перейти в раздел «Задания» можно:
— с сайта по ссылке: https://05.ru/activity/
— с сайта через личный профиль
— в приложении — через первый сторис на главной странице
1 бонус = 1 рубль, который вы можете потратить на покупки в 05.ru.
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