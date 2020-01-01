Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Игровые
Офисные
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Велосипеды
Командный спорт
Футбол
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Шопперы
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Преимущества покупки сертифицированного товара (РСТ)

Сертификация

Подлинные сертифицированные смартфоны от официального производителя Apple. Благодаря сертификации можно быть полностью уверенным в оригинальности продукции.

2 года гарантии

На все РСТ устройства Apple действует 2 года гарантии. В случае неисправностей устройства, можно обратиться в любой авторизованный сервисный центр города.

Разблокировка смартфона

Возможность восстановления доступа к смартфону при его блокировке. К нам часто обращались с забытыми или заблокированными учетными записями iCloud, в случае с РСТ (Российская сертификация) устройством вы можете рассчитывать на помощь специалистов техподдержки. Если устройство Apple будет не РСТ, техподдержка помочь вам не сможет.

Нет региональных ограничений

Отсутствуют региональные ограничения. Камера переводится в беззвучный режим, нет ограничений по звуку, есть FaceTime в отличии от устройств не РСТ.

Стабильная связь

Очень важный пункт это поддержка всех Российских полос LTE, значит связь будет работать стабильно, потому что поддерживаются все Российские стандарты.

05.ру интернет-магазин

2 года гарантии на всю продукцию Apple

Официальный реселлер Apple в Махачкале

Что такое серый iPhone и какие риски несет за собой покупка такого девайса?

Среди опытных пользователей существуют термины «белый» и «серый» iPhone.

«Белый» iPhone (EAC)

Это девайс, прошедший все необходимые процедуры проверки, регистрации, официально сертифицированный как продукт корпорации Apple и продающийся у официальных реселлеров компании.

«Серый» iPhone

Это не официально завезенное устройство в Россию, не прошедшее обязательных сертификации от Apple и таможенных процедур. Поэтому такие «серые» iPhone продаются неофициально по стоимости ощутимо ниже рыночной. Купив такой смартфон, мы сэкономим деньги, но не факт, что iPhone будет работать исправно.

Кроме того, не будет предоставлено официальных гарантий от производителя. Ремонтировать поломку придется у кустарей. Но, что вероятнее – ваш путь ляжет к продавцу – за новым телефоном.

По статистике, больше половины дешевых гаджетов приходит в негодность в течение года, то есть, как раз в тот период, когда забарахливший «белый» смартфон вы бы смогли отремонтировать или обменять на новый совершенно бесплатно. Но — вы вынуждены заплатить за ремонт, либо купить новый телефон. А значит, ваш эконом-вариант обошелся вам как минимум в два раза дороже.

Как отличить РСТ товар от несертифицированного?

3нaк pocтecт нa тeлeфoнe — aббpeвиaтypa PCT — пo знaчeнию cooтвeтcтвyeт oтмeткe EAC. Этo знaк Eвpaзийcкoгo cooтвeтcтвия и cepтификaции тaмoжeннoгo coюзa, члeнaми кoтopoгo являютcя Poccия, Бeлapycь и Kaзaxcтaн. Ecли oцeнивaть тoвap co cтopoны пoкyпaтeля, фyнкции и гapaнтии cмapтфoнoв Pocтecт и EAC aбcoлютнo идeнтичныe, пocкoлькy пpoшли aнaлoгичнyю пpoвepкy. Teлeфoны c oтмeткoй EAC тoжe oтнocят к «бeлым».

Также изучение кода модели хватит для того, чтобы с облегчением выдохнуть: перед вами оригинал. Например, код MGJE3RU/A содержит две буквы, обозначающие «Россия».

Товары бренда Apple

Все товары Apple

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 Гб зеленый

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 Гб зеленый

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 Гб зеленый

89 990₽
В корзину

Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб фиолетовый

675
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб фиолетовый

Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб фиолетовый

109 990₽ 111 990₽
В корзину

Смарт-часы Apple Watch Series 8 45 мм черный

554
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Apple Watch Series 8 45 мм черный

Смарт-часы Apple Watch Series 8 45 мм черный

36 990₽
В корзину

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб фиолетовый

623
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб фиолетовый

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб фиолетовый

98 990₽ 99 990₽
В корзину

Сетевое ЗУ Apple MHJE3ZM/A белый

Сетевое ЗУ Apple MHJE3ZM/A белый

Сетевое ЗУ Apple MHJE3ZM/A белый

2 450₽
В корзину

Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128 Гб фиолетовый

1204
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128 Гб фиолетовый

Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128 Гб фиолетовый

101 990₽
В корзину

Смартфон Apple iPhone 13 128 Гб черный

200
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смартфон Apple iPhone 13 128 Гб черный

Смартфон Apple iPhone 13 128 Гб черный

54 990₽
В корзину

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб серый

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб серый

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб серый

98 990₽ 99 990₽
В корзину

Смарт-часы Apple Watch Ultra 49mm (Medium/Large) серый

1019
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Смарт-часы Apple Watch Ultra 49mm (Medium/Large) серый

Смарт-часы Apple Watch Ultra 49mm (Medium/Large) серый

67 990₽
В корзину