Что такое серый iPhone и какие риски несет за собой покупка такого девайса?

Среди опытных пользователей существуют термины «белый» и «серый» iPhone.

«Белый» iPhone (EAC)

Это девайс, прошедший все необходимые процедуры проверки, регистрации, официально сертифицированный как продукт корпорации Apple и продающийся у официальных реселлеров компании.

«Серый» iPhone

Это не официально завезенное устройство в Россию, не прошедшее обязательных сертификации от Apple и таможенных процедур. Поэтому такие «серые» iPhone продаются неофициально по стоимости ощутимо ниже рыночной. Купив такой смартфон, мы сэкономим деньги, но не факт, что iPhone будет работать исправно.

Кроме того, не будет предоставлено официальных гарантий от производителя. Ремонтировать поломку придется у кустарей. Но, что вероятнее – ваш путь ляжет к продавцу – за новым телефоном.

По статистике, больше половины дешевых гаджетов приходит в негодность в течение года, то есть, как раз в тот период, когда забарахливший «белый» смартфон вы бы смогли отремонтировать или обменять на новый совершенно бесплатно. Но — вы вынуждены заплатить за ремонт, либо купить новый телефон. А значит, ваш эконом-вариант обошелся вам как минимум в два раза дороже.