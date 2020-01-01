Участник Бонусной программы в соответствии с ФЗ «О персональных данных» дает Продавцу добровольное согласие на сбор, хранение
своих персональных данных, включая их автоматизированную обработку.
Обработка персональных данных осуществляется Продавцом в целях исполнения Правил Бонусной программы, одной из сторон которых
является Участник Бонусной программы.
Продавец обязуется не разглашать полученные от Участников Бонусной программы персональные данные.
Продавец вправе использовать технологию «cookies» (технология, позволяющая веб-серверу посылать служебную информацию на компьютер
пользователя и сохранять ее в браузере).
Прочие условия
Покупатель, принимающий статус Участника Бонусной программы, соглашается со всеми описанными условиями в настоящих Правилах.
Продавец не несет ответственности за не информативность и незнание Участником Бонусной программы правил и условий участия в
программе.
Незнание правил и условий участия в Бонусной программе не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны
Участников Бонусной программы. Продавец не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с неверными сведениями,
предоставленными Покупателем, являющегося Участником Бонусной программы. При этом Участник Бонусной программы, в случае указания
ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременном изменении устаревших сведений, самостоятельно несет
риск любых негативных последствий, связанных с такими неверными сведениями, в том числе обязуется возместить любой ущерб, который
может быть причинен Продавцу.
Продавец оставляет за собой право остановить участие в программе любого Участника Бонусной программы (в том числе заблокировать
Бонусную Карту) без предварительного уведомления в случаях, если Участник Бонусной программы не соблюдает настоящие Правила
участия в Бонусной программе, злоупотребляет какими-либо преимуществами или льготами Бонусной программы, предоставляемыми
Участнику Бонусной программы, предоставляет Продавцу неправильные сведения или информацию, вводящую в заблуждения.
Передавая карту другому лицу, Покупатель, являющийся Участником Бонусной программы несет полную индивидуальную ответственность за
все возможные негативные последствия.
В случаях, если по причине сбоев функционирования электрических сетей или сетей передачи данных, а также, в случае отсутствия
связи с сервером и по иным причинам, Продавец оставляет за собой право отказать Участнику Бонусной программы в проведении операции
по Бонусной карте до устранения причин, сообщив при этом Участнику Бонусной программы примерные сроки устранения причин и
возможности произвести операцию по Бонусной карте, при этом Продавец не несет ответственность за приостановку операций по Бонусным
картам.
Продавец оставляет за собой право без предварительного уведомления Участников Бонусной программы по своему усмотрению вносить
любые изменения в перечень товаров и услуг, в отношении которых начисляются бонусы, изменять количество бонусов, которое Участники
Бонусной программы получают в результате приобретения таких товаров и услуг, изменять срок действия полученных Участником Бонусной
программы бонусов.
Продавец оставляет за собой право изменить Условия участия в Бонусной программе в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Участников Бонусной программы путем изложения новой редакции Правил участия в Бонусной программе на сайте www.05.ru,
закрыть, приостановить действие Бонусной программы, а также совершить иные действия, уведомив Участников Бонусной программы
посредством размещения соответствующей информации на сайте www.05.ru.