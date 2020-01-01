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Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

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Конфиденциальность и защита персональных данных

  • Участник Бонусной программы в соответствии с ФЗ «О персональных данных» дает Продавцу добровольное согласие на сбор, хранение своих персональных данных, включая их автоматизированную обработку.
  • Обработка персональных данных осуществляется Продавцом в целях исполнения Правил Бонусной программы, одной из сторон которых является Участник Бонусной программы.
  • Продавец обязуется не разглашать полученные от Участников Бонусной программы персональные данные.
  • Продавец вправе использовать технологию «cookies» (технология, позволяющая веб-серверу посылать служебную информацию на компьютер пользователя и сохранять ее в браузере).

Прочие условия

  • Покупатель, принимающий статус Участника Бонусной программы, соглашается со всеми описанными условиями в настоящих Правилах.
  • Продавец не несет ответственности за не информативность и незнание Участником Бонусной программы правил и условий участия в программе.
  • Незнание правил и условий участия в Бонусной программе не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны Участников Бонусной программы. Продавец не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с неверными сведениями, предоставленными Покупателем, являющегося Участником Бонусной программы. При этом Участник Бонусной программы, в случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременном изменении устаревших сведений, самостоятельно несет риск любых негативных последствий, связанных с такими неверными сведениями, в том числе обязуется возместить любой ущерб, который может быть причинен Продавцу.
  • Продавец оставляет за собой право остановить участие в программе любого Участника Бонусной программы (в том числе заблокировать Бонусную Карту) без предварительного уведомления в случаях, если Участник Бонусной программы не соблюдает настоящие Правила участия в Бонусной программе, злоупотребляет какими-либо преимуществами или льготами Бонусной программы, предоставляемыми Участнику Бонусной программы, предоставляет Продавцу неправильные сведения или информацию, вводящую в заблуждения.
  • Передавая карту другому лицу, Покупатель, являющийся Участником Бонусной программы несет полную индивидуальную ответственность за все возможные негативные последствия.
  • В случаях, если по причине сбоев функционирования электрических сетей или сетей передачи данных, а также, в случае отсутствия связи с сервером и по иным причинам, Продавец оставляет за собой право отказать Участнику Бонусной программы в проведении операции по Бонусной карте до устранения причин, сообщив при этом Участнику Бонусной программы примерные сроки устранения причин и возможности произвести операцию по Бонусной карте, при этом Продавец не несет ответственность за приостановку операций по Бонусным картам.
  • Продавец оставляет за собой право без предварительного уведомления Участников Бонусной программы по своему усмотрению вносить любые изменения в перечень товаров и услуг, в отношении которых начисляются бонусы, изменять количество бонусов, которое Участники Бонусной программы получают в результате приобретения таких товаров и услуг, изменять срок действия полученных Участником Бонусной программы бонусов.
  • Продавец оставляет за собой право изменить Условия участия в Бонусной программе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участников Бонусной программы путем изложения новой редакции Правил участия в Бонусной программе на сайте www.05.ru, закрыть, приостановить действие Бонусной программы, а также совершить иные действия, уведомив Участников Бонусной программы посредством размещения соответствующей информации на сайте www.05.ru.