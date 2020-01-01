Конфигуратор ПК
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Материнская плата
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Видеокарта
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ОЗУ
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HDD
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SSD
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Охлаждение
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Блок питания
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Корпус
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Периферия
Монитор
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Клавиатура
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Мышь
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Колонки
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Наушники
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Дополнительный
Звуковая карта
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Привод
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Плата видеомонтажа
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Контроллер
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Ваша сборка
- Процессоротсутствует
- Материнская платаотсутствует
- Видеокартаотсутствует
- ОЗУотсутствует
- HDDотсутствует
- SSDотсутствует
- Охлаждениеотсутствует
- Блок питанияотсутствует
- Корпусотсутствует
Сборка компьютера осуществляется по предоплате на сайте или в магазине по номеру заказа.
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