Футболка Карадах
Карадахская теснина – ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной не более 5 м, обрамлённое каменными скалами высотой до 170 м. Знаменитые «Ворота чудес» манят путешественников со всего мира.В тишине и полумраке эхом раздаются слова, сказанные шепотом, а отдалённое журчание речки кажется совсем близким.
Размеры от XS до 2XL
100% хлопок
Унисекс
Оверсайз
Футболка Дербент
Дербент – самый южный город Российской Федерации. Один из древнейших городов мира, свидетель смены эпох и царей, возникновения и угасания цивилизаций прошлого. Знаменит Дербент прежде всего цитаделью Нарын Кала, а в последние годы город стал точкой притяжения художников со всей страны. Теперь город украшают не только свидетельства его древней истории, но и монументальные граффити – муралы.
Размеры от XS до 2XL
100% хлопок
Унисекс
Оверсайз
Футболка Сулак
Сулакский каньон – одна из самых живописныхи облюбованных туристами локаций Дагестана. Глубина каньона – 1920 м, а протяженность – 53 км. Со смотровых площадок открываются захватывающие дух виды на лазоревую реку, горный серпантин и отвесные скалы.
Размеры от XS до 2XL
100% хлопок
Унисекс
Оверсайз
Футболка Сулак
Сулакский каньон – одна из самых живописныхи облюбованных туристами локаций Дагестана. Глубина каньона – 1920 м, а протяженность – 53 км. Со смотровых площадок открываются захватывающие дух виды на лазоревую реку, горный серпантин и отвесные скалы.
Размеры от XS до 2XL
100% хлопок
Унисекс
Оверсайз