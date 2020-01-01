Футболка Дербент

Дербент – самый южный город Российской Федерации. Один из древнейших городов мира, свидетель смены эпох и царей, возникновения и угасания цивилизаций прошлого. Знаменит Дербент прежде всего цитаделью Нарын Кала, а в последние годы город стал точкой притяжения художников со всей страны. Теперь город украшают не только свидетельства его древней истории, но и монументальные граффити – муралы.

Размеры от XS до 2XL