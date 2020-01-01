Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

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Футболка Карадах
Футболка Карадах
Футболка Карадах
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Футболка Карадах

Карадахская теснина – ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной не более 5 м, обрамлённое каменными скалами высотой до 170 м. Знаменитые «Ворота чудес» манят путешественников со всего мира.В тишине и полумраке эхом раздаются слова, сказанные шепотом, а отдалённое журчание речки кажется совсем близким.

Размеры от XS до 2XL

100% хлопок

Унисекс

Оверсайз

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Футболка Дербент
Футболка Дербент
Футболка Дербент
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Фото товара
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Футболка Дербент

Дербент – самый южный город Российской Федерации. Один из древнейших городов мира, свидетель смены эпох и царей, возникновения и угасания цивилизаций прошлого. Знаменит Дербент прежде всего цитаделью Нарын Кала, а в последние годы город стал точкой притяжения художников со всей страны. Теперь город украшают не только свидетельства его древней истории, но и монументальные граффити – муралы.

Размеры от XS до 2XL

100% хлопок

Унисекс

Оверсайз

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Футболка Сулак
Футболка Сулак
Футболка Сулак
Фото товара
Фото товара
Фото товара

Футболка Сулак

Сулакский каньон – одна из самых живописныхи облюбованных туристами локаций Дагестана. Глубина каньона – 1920 м, а протяженность – 53 км. Со смотровых площадок открываются захватывающие дух виды на лазоревую реку, горный серпантин и отвесные скалы.

Размеры от XS до 2XL

100% хлопок

Унисекс

Оверсайз

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Футболка Сулак
Футболка Сулак
Футболка Сулак
Фото товара
Фото товара
Фото товара

Футболка Сулак

Сулакский каньон – одна из самых живописныхи облюбованных туристами локаций Дагестана. Глубина каньона – 1920 м, а протяженность – 53 км. Со смотровых площадок открываются захватывающие дух виды на лазоревую реку, горный серпантин и отвесные скалы.

Размеры от XS до 2XL

100% хлопок

Унисекс

Оверсайз

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