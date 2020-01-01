Смартфон Samsung SM-A510F Galaxy A5 16Gb золотистый моноблок 3G 4G 2Sim 5.2" 1080x1920 And5.1 13Mpix, (царапины на дисплее)
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Код товара: 70109
Производитель: Samsung
Гарантия: ограниченная гарантия
1 января
1 января
4 000₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- Смартфон
- Причина уценки
- царапины на стекле
- Состояние товара
- царапины на стекле
- Срок гарантии
- гарантия производителя
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- проверен, полностью исправен
- Цвет
- золотистый
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