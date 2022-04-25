Сотовый телефон Nokia 800 Tough (TA-1186) Sand, сломан лоток sim-карты
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Код товара: 112020
Производитель: Nokia
мало
мало
4 500₽
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Характеристики
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- Тип
- Сотовый телефон
- Причина уценки
- витринный образец, сломан лоток sim-карты
- Состояние товара
- товарный вид
- Комплектность
- сломан лоток sim-карты
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- работает
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Вопросы и ответы
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7
79225665127
25 апреля 2022
Сколько стоит починить?
1
0 0
0
05.ru
25.04.2022 12:03:08
Добрый день! В магазине ремонт не производиться
Ответить
0 0
7
79225665127
25 апреля 2022
Сколько стоит починить?
1
0
0